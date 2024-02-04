России по нацпроекту построено и отремонтировано более 100 тыс. км дорог

За время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России отремонтировано и построено более 100 тыс. км дорог. Об этом на тематическом дне «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия» рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Транспорт».

«В период с 2018 по 2023 год отремонтировано и построено по нацпроекту более 100 тыс. км дорог. Рекордный показатель. Это федеральные, региональные, местные дороги. <...> За рекордные три года, мы сегодня уже говорили, построена дорога Москва — Казань (М12 – прим. Т-и). 810 км нового строительства», — цитирует его ТАСС.

По данным Цыденова, в ближайшие пять лет на развитие дорожной отрасли будет направлено еще 15,7 трлн рублей. Средства направят на приведение дорог в нормативное состояние и снижение количества ДТП. Так, за годы реализации нацпроекта число аварий на дорогах уже удалось снизить почти на четверть (23%).

«Также в рамках национального проекта „Безопасные качественные автомобильные дороги“ у нас идет программа модернизации общественного транспорта, — напомнил председатель комиссии Госсовета. — Президент этому отдельно уделяет внимание. С 2021 по 2023 год за счет всех мер государственной поддержки более 7 тыс. транспортных средств — автобусов, троллейбусов, трамваев — обновлены».

Он добавил, что на 2024 год запланировано обновить общественного транспорта больше, чем за три предыдущих вместе взятых.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.