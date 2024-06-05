России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН

Российские поставщики Всемирной продовольственной программы ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия. Об этом пишет РБК.

Речь о программе, которая помогает снабжать едой голодающие страны. В последние годы российское продовольствие — мука, подсолнечное масло, горох — занимало до 20% от всех внешних поставок ВПП. Основными получателями российского продовольствия являются наиболее гуманитарно уязвимые страны — Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии.

Всемирную продовольственную программу создали в 1961 году как совместный проект ООН и ФАО. На сегодня ВПП — крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая работает более чем в 120 странах. Ежегодно, чтобы накормить голодающих людей, ВВП требуется около 15 млрд долларов, которые набираются за счет добровольных взносов доноров — правительств, организаций, корпораций и частных лиц. По последним публичным данным, в 2022 году общий взнос составил около 14,2 млрд долларов. Среди крупнейших стран-доноров США (7,2 млрд), Германия (1,7 млрд) и Евросоюз (698,2 млн). Россия участвует в программе с 2002 года. За 2022 год страна перечислила 30,5 млн долларов, войдя в число 30 крупнейших доноров. Денежные средства в рамках программы направляются в более чем 27 стран мира, такие как Таджикистан, Киргизия, Армения, Афганистан, Судан, Сомали и Зимбабве и пр.

Первые сигналы от российских поставщиков, что их не допускают к участию в некоторых тендерах на поставку продовольствия, начали поступать несколько месяцев назад, рассказала заместитель постпреда России при ВПП Диляра Равилова-Боровик.

Она пояснила, что основная часть закупок продовольствия осуществляется через проведение свободных тендеров, и когда объявляется тендер, авторизованные в системе компании получают уведомление, однако в этом году российские поставщики перестали их получать. По словам Равиловой-Боровик, сегодня ряд доноров, передавая средства программе, включают в условия оговорку, что их деньги не могут использоваться для закупок продовольствия, сделанного в России или купленного у российских компаний.

«С формальной точки зрения это право донора, но с точки зрения целей организации по спасению жизней людей, это иначе как подлостью не назовешь», — отметила Равилова-Боровик и резюмировала, что ВПП становится инструментом в руках определенных доноров, которые, сводя политические счеты с Россией и зачищая рынок от конкурентов, готовы жертвовать жизнями людей в нуждающихся странах.

Она отметила, что российское продовольствие всегда очень высоко ценилось из-за своего высокого качества и конкурентных цен в рамках тендера.

После начала спецоперации, о которой объявил Президент Владимир Путин в феврале 2022 года, увеличилось санкционное давление США и их союзников на Россию. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз.