России не хватило 1 голоса до членства в совете Организации по запрещению химоружия

Россия лишилась места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия. Она набрала 65 голосов, не добрав одного до минимального необходимого уровня. Об этом, ссылаясь на результаты голосования на 28-й конференции стран-участниц, сообщает ТАСС.

В то же время членство в совете от Восточноевропейской группы получили Украина, Польша и Литва.