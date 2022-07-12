«Россети» увеличили финансирование ремонтной программы до более 78 млрд рублей

В этом году «Россети» направят на ремонт электросетей в стране более 78 млрд рублей. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказал глава компании Андрей Рюмин.

По данным руководителя, компания совместно с регионами разрабатывает программы повышения надежности и прорабатывает первоочередные меры, которые позволят минимизировать число аварий на сетях и последствия природных явлений в осенне-зимний период. Он рассказал, что в прошлом году наибольшее число происшествий на электросетях пришлось на Северный Кавказ, из них около 20% массовых отключений — на Дагестан. Кроме того, ситуация ухудшилась в Псковской, Тверской, Архангельской и Новгородской областях, а также в Республике Карелия.

«Я хотел сказать, что по вашим поручениям, которые вы дали по результатам совещания, которое в конце декабря вы проводили, по прохождению осенне-зимнего периода, мы совместно с регионами разработали программы [повышения] надежности, программы первоочередных мер. Сейчас эти программы согласованы с Министерством энергетики Российской Федерации, и в ближайшее время мы надеемся согласовать их с остальными федеральными органами исполнительной власти и надеемся приступить к работе», — рассказал Рюмин.

Он добавил, что «Россети» участвуют в 12 национальных проектах, подключая жилье, объекты здравоохранения, учебные учреждения, инфраструктурные объекты и многие другие.

В свою очередь, Президент России подчеркнул, что компания является одной из крупнейших в мире, поэтому ее работа и развитие всегда находится в центре внимания государства.