Россети станут партнерами КГЭУ в федеральном проекте «Передовые инженерные школы»

Фото: пресс-служба КГЭУ

Руководители подразделений управления персоналом компаний Группы «Россети» обсудили системные преобразования в области развития и сохранения человеческого капитала.

На базе Казанского государственного энергетического университета состоялась конференция блока управления персоналом Группы «Россети» с участием представителей дочерних сетевых организаций и филиалов компании

HR-эксперты обменялись опытом и передовыми практиками реализации проектов, направленных на повышение укомплектованности штата, снижение текучести кадров, привлечение и закрепление молодежи в компании. Самые эффективные идеи будут тиражированы в сетевом комплексе.

В Группе «Россети» пересматриваются программы адаптации сотрудников, наставничества, кадрового резерва, разрабатывается комплекс мер материальной поддержки молодых специалистов ключевых специальностей. В филиалах компании запущена корпоративная система поощрения за рекомендацию перспективных кандидатов на замещение позиций. Эта практика а ближайшее время будет тиражирована на всю группу компаний. Реализуется проект унификации процессов поиска и отбора кандидатов на вакансии по всем компаниям в 82 регионах присутствия.

«Перед нами стоит непростая задача - в условиях дефицита специалистов на рынке труда и большой конкуренции за кандидатов обеспечить сохранение человеческого капитала и повысить уровень удовлетворенности сотрудников работой в компании. Именно поэтому мы приступили к пересмотру ключевых элементов системы управления персоналом - политик вознаграждения, признания заслуг, развития и карьерного продвижения. Делаем это на отраслевом уровне, вовлекая коллег из других компаний ТЭК и Ассоциацию работодателей «ЭРА России» – сообщила Директор по управлению персоналом и организационному проектированию Дарья Борисова.

Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов рассказал гостям про Татарстан, про образовательную инфраструктуру, экономическое развитие и мультикультурное население республики, а также про Казанский государственный энергетический университет. Он подчеркнул, что вуз четвертый год является участником базовой части федеральной программы «Приоритет-2030», в рамках которой выполняются стратегические проекты и открываются новые образовательные программы, в том числе в сфере водородной и атомной энергетики, цифровизации, беспилотного и электрического транспорта. Ректор КГЭУ напомнил, что на днях президент Российской Федерации объявил благодарность коллективу Казанского энергетического университета за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку квалифицированных специалистов.

- Я считаю, что это исчерпывающая оценка нашего труда, и мне нечего к этому добавить. Это высшая оценка деятельности нашего вуза, - сказал Эдвард Абдуллазянов.

Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с ПАО «Россети» и по Делегацию возглавила директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» Дарья Борисова. Всего в состав делегации вошли 42 представителя компании.

Гостям показали кафедры и площадки, на базе которых в КГЭУ реализуются стратегические проекты программы «Приоритет-2030». В рамках визита стороны обсудили вопросы совместной реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы» на базе Казанского государственного энергетического университета. Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Министерства науки и высшего образования России. Его ключевая цель — подготовить высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет. Передовые инженерные школы с компаниями-партнерами разрабатывают технологические проекты под задачи развития приоритетных отраслей промышленности.

- Очень важное событие в истории нашего партнерства произошло в октябре прошлого года - КГЭУ подписал договор о сотрудничестве с ГК «Россети» в присутствии раиса Татарстана Рустама Минниханова в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя». Мы договорились развивать всестороннее сотрудничество с учетом приоритетов по решению задач в области развития электротехнической отрасли и качественного кадрового обеспечения и строго придерживаемся этих договоренностей. Более того, мы продолжаем расширять и укреплять наше сотрудничество. Сегодня ГК «Россети» выбрали нас ключевыми партнерами стратегического проекта «Передовые инженерные школы». Это очень важный для нас проект, и, я уверен, в нашем общем успехе, - отметил ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

Кроме того, в рамках деловой повестки мероприятия сотрудники Группы «Россети» приняли участие в круглом столе Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности, посвящённому обсуждению проблемных вопросов привлечения и удержания кадров в электроэнергетической отрасли и обсудили дальнейшее взаимодействие.

Наша справка

Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Министерства науки и высшего образования России. Его ключевая цель — подготовить высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет. Передовые инженерные школы с компаниями-партнерами разрабатывают технологические проекты под задачи развития приоритетных отраслей промышленности.