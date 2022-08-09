Россельхознадзор запретит ввоз растительной продукции из некоторых районов Молдавии

В России с 15 августа запретят ввоз растительной продукции из некоторых районов Молдавии. Об этом заявила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, сообщает РИА Новости.

«Причиной запрета явились неоднократные выявления опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России, о чем молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована службой», — отметила она.

Ограничения распространяются на Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский и другие районы страны. Запрет на ввоз в РФ также коснется молдавского автономного территориального образования Гагаузия и муниципалитетов Кишинев и Бельцы.

Мелано напомнила, что ранее поставки с территории Молдавии в РФ осуществлялись только из чистых в карантинном отношении зон или с аттестованных предприятий. Теперь же Россельхознадзор вынужден вернуться к этому механизму, чтобы обезопасить страну от проникновения и распространения «карантинных объектов».