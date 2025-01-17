Россельхознадзор запретил ввоз животноводческой продукции из Евросоюза

Россельхознадзор с 20 января вводит запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории в третьи страны продукции животноводства со всей территории Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет введен, «учитывая высокую контагиозность возбудителя и его устойчивость в окружающей среде, а также исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя ящура».

Меры, предпринятые Европейской комиссией для ограничения перемещения животноводческой продукции, в ведомстве сочли недостаточными.

Еще 9 января Германия уведомила Всемирную организацию здоровья животных о регистрации первой за последние 37 лет вспышки ящура в стране. Заболевание обнаружили в Бранденбурге на небольшой ферме в районе Меркиш-Одерланд, где содержали водяных буйволов. Вокруг фермы введены карантинные зоны радиусом около 10 километров.

По мнению Россельхознадзора, «одной из причин появления ящура является бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского Союза».

«Эпизоотия будет иметь широкое распространение. В настоящее время создана угроза для территории Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словении и Нидерландов», — вместе с тем предупредили в ведомстве.

Ранее в отношении Германии временные ограничения из-за ящура ввели такие страны, как Австралия, Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Казахстан, Канада, Мексика, Намибия, Россия, Уругвай и Южная Корея. Внутри ЕС контроль ужесточили Бельгия, Ирландия, Нидерланды и Польша.