Россельхознадзор в РТ выявил карантинный объект в импортной партии салата

В импортной партии салата «Айсберг» выявлен вест-индийский цветочный трипс. Карантинный для России объект обнаружен во время фитосанитарного контроля специалистами Управления Россельхознадзора по РТ на Елабужском таможенном посту. Партия запрещена к ввозу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Отобранные образцы салата были переданы для проведения исследований в филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса по РТ. Экспертиза, проведенная специалистами лаборатории, факты заражения подтвердила», – говорится в сообщении.

Специалисты провели обеззараживание зараженной продукции, чтобы избежать заноса и распространения карантинного объекта. Если повторная лабораторная экспертиза покажет его отсутствие, выпуск салата «Айсберг» будет разрешен.