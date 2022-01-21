Россельхознадзор РТ: Поступают жалобы на запах из-за использования отходов как удобрения

От жителей Татарстана поступают жалобы на неприятный запах из-за использования отходов животноводческих предприятий и птицефабрик в качестве удобрения. Об этом заявил врио руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на итоговом заседании коллегии.

«За последние годы в управление поступило огромное количество жалоб от населения, связанных с проблемой запаха из-за использования отходов животноводческих предприятий и птицефабрик в качестве органического удобрения. Только по Лаишевскому и Пестречинскому районам поступило 32 обращения», — рассказал докладчик.

По словам Галеева, птицекомплексы на этой территории были построены еще в 70–80-х годах прошлого века, возле них тогда не было жилых поселков. «Они были построены в чистом поле. Поэтому хотелось бы обратить внимание глав районов на необходимость обдуманно подходить к вопросу выделения земли под жилую застройку вблизи таких объектов. Конечно, по существующей застройке уже сложно что-то изменить. Как вариант решения проблемы — строительство мощностей по переработке навоза на удобрения, но финансово это весьма затратные проекты. По сути, нужно построить новый завод, а это многомиллиардные вложения», — отметил он.

Врио руководителя управления подчеркнул, что в качестве альтернативы необходимо учитывать технологии обезвреживания отходов птицеводческих и животноводческих комплексов с применением биологически активных добавок.

«При использовании навоза и помета в качестве удобрения должны соблюдаться установленные требования. Но по результатам проверок каждая отобранная проба показала биологическое загрязнение почвы», — заключил он.