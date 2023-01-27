Россельхознадзор РТ получил 385 жалоб на неприятный запах от животноводческих предприятий

За прошлый год в Управление Россельхознадзора по Татарстану поступило 385 жалоб на животноводческие предприятия и птицефабрики. Население, проживающее вблизи таких объектов, жаловалось на неприятный запах при внесении навоза и помета на поля. Об этом сообщил руководитель ведомства Ильнур Галеев на заседании коллегии.

«Проблема складирования отходов животноводства, а также неправильного внесения их в качестве удобрения продолжает оставаться актуальной. Обращение с отходами животноводства призван урегулировать новый закон, который вступит в силу с 1 марта», – сказал докладчик.

По этому закону навоз, помет, подстилка, стоки, используемые в сельскохозяйственном производстве, будут отнесены к побочным продуктам животноводства. Вносить их в почву можно только после обработки или переработки для плодородия сельхозземель, уточнил Галеев.

«Хозяйствующие субъекты самостоятельно решают, относить ли вещества, образуемые при содержании сельхозживотных, к побочным продуктам. О принятом решении они должны уведомить Россельхознадзор. По новому закону побочные продукты животноводства не являются отходами. Но если во время проверки Россельхознадзор выявит нарушение требований к обращению с навозом и пометом, тогда их признают отходами», – подчеркнул он.

По словам руководителя управления, уже одобрен законопроект, предусматривающий штрафы за неправильное обращение с «побочными продуктами животноводства». Размеры штрафов составят от 30 тыс. до 450 тыс. рублей. Предполагается, что новую систему штрафов введут с 1 марта, когда закон вступит в силу.