Россельхознадзор: Россия значительно снизила зависимость от импорта

Россия значительно снизила зависимость от импорта по некоторым позициям. Об этом заявил помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев на сессии «Международный транспортный коридор „Север — Юг“», которая прошла на KazanSummit.

«Мы значительно снизили зависимость от импорта. Например, если говорить о птицеводстве, то давно уже производим достаточное количество для внутреннего потребления и экспортируем несколько лет во многие страны. Снизили зависимость по генетическому племенному материалу. Уже не в таких количествах, как раньше, закупаем суточных цыплят, инкубационное яйцо», – рассказал спикер.

По словам Даушева, значительная работа по импортозамещению проводилась на протяжении последних десяти лет. «То есть это не новый термин, который появился недавно», – заметил он.

При этом, по словам помощника руководителя Россельхознадзора, большая работа проводится по обеспечению поставок на рынок кормов для животных, витаминов, кормовых добавок. «Ищем альтернативные страны, которые могли поставлять такую продукцию. Что-то уже производим в России, по каким-то позициям увеличили производство, что-то начали завозить из дружественных стран», – подчеркнул он.

Даушев добавил, что продолжается сотрудничество с зарубежными странами в части интеграции информационных систем. «Более 83 тыс. импортных сертификатов только за истекший период 2022 года оформлено с использованием наших инфосистем, интегрированных с зарубежными инфосистемами», – заключил он.