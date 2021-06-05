Россельхознадзор: Россия должна запустить собственное производство яиц для вакцин

На сегодня Россия на 100% зависит от импорта специальных куриных яиц, которые нужны для производства вакцин, рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Глава ведомства считает, что страна должна выходить из этого положения.

В интервью РБК он заверил, что дефицита этих яиц не будет. Россельхознадзор не закрывал их поставки даже в период максимального локдауна в 2020 году.

«Но в целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры — это неправильно. Это стратегический вопрос», — сказал Данкверт.

Он добавил, что вопрос организации такого производства стоит вне компетенции Россельхознадзора.

Яйца свободные от патогенной микрофлоры используются для получения белков вируса.