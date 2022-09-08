Россельхознадзор получил 385 жалоб татарстанцев на запах от отходов животноводства

Управление Россельхознадзора по Татарстану за этот год получило около 400 жалоб от жителей республики на запах от складирования отходов животноводства. Об этом рассказал руководитель ведомства Ильнур Галеев на совещании в Минсельхозпроде РТ.

«В адрес управления поступило 385 жалоб, связанных с использованием отходов животноводческих предприятий и птицефабрик в качестве органического удобрения. Население, проживающее вблизи таких предприятий, жалуется на неприятный запах», — приводит слова Галеева пресс-служба министерства.

Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Айрат Шигапов подтвердил, что одной из проблем является нарушение правил обращения с отходами животноводства, которые используются как удобрения. «Нужно обязательно обратить внимание, что в результате данных нарушений указанные отходы по рельефу местности могут попадать в наши водные объекты, нанося непоправимый ущерб», — подчеркнул он.

Шигапов также добавил, что на состояние водных объектов негативно влияют диффузные стоки, которые «относятся к числу реальных экологических проблем». Из них самую большую опасность для водоемов представляют стоки сельскохозяйственных предприятий, пояснил он.

«Еще раз хотелось бы напомнить, что в пределах прибрежных защитных полос законодательством запрещено вести распашку земель. Однако часто сельхозпроизводители игнорируют это требование», — констатировал первый замминистра экологии и природных ресурсов.

Подводя итоги заседания, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров попросил глав районов определить ответственных в исполкомах за координацию работ по экологической безопасности водоемов. Он также призвал пресекать факты распашки земель и размещения животноводческих отходов в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Кроме того, министр предложил разработать дорожную карту устранения выявленных нарушений.