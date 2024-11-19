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Россельхознадзор по РТ за год проверил более 100 тыс. тонн зерна для экспорта
Управление Россельхознадзора по РТ в январе – ноябре проверило более 100 тыс. тонн экспортируемого зерна и продуктов его переработки. Это на 11 тыс. тонн больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.
«С 1 января по 15 ноября управлением при поставках за рубеж зерна и продуктов его переработки проконтролировано 108 тыс. тонн подкарантинной продукции», – говорится в сообщении.
Лен, горчица и редька масличная экспортированы в Германию, Польшу и Беларусь. Ячмень, рожь, овес были отправлены в Казахстан, Латвию, Чехию, Испанию, Таджикистан, Иран. Пшеница отгружалась в Азербайджан, Казахстан и Китай.
Продукция из Татарстана отправлялась железнодорожным транспортом и грузовыми автомобилями.
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