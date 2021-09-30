Россельхознадзор по РТ: Случаев Covid-19 среди животных в Татарстане не зарегистрировано

Случаев заболевания коронавирусом Covid-19 среди животных в Татарстане пока не зарегистрировано, при этом возможность делать соответствующие тесты в республике есть. Об этом сообщил на встрече с журналистами начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ Идрис Гатин.

По словам Гатина, Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория уже второй год проводит исследования по выявлению Covid-19 у животных.

«У нас три зверосовхоза: ЗАО „Матюшино“, агрофирма „Берсутский“ и ЗАО „Бирюли“, где сегодня занимаются содержанием норок и соболей. Когда там идет падеж, они ежемесячно поставляют патологический материал для исключения коронавируса Covid-19», — рассказал начальник отдела государственного ветеринарного надзора.

«Тесты существуют, они у нас в наличии есть — в межрегиональной ветеринарной лаборатории», — добавил врио руководителя управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев.

По словам Галеева, частные лица при желании тоже могут обратиться в лабораторию за тестированием на Covid-19 для своих животных.

Пока все проведенные в Татарстане тесты были отрицательными, подчеркнул Идрис Гатин. В свою очередь Ильнур Галеев заметил, что вакцина от Covid-19 животных в республику еще не поступала.