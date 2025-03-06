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Происшествия 6 марта 2025 12:35

Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в сети магазинов «Светофор» в Татарстане

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В феврале сотрудники управления Россельхознадзора по Татарстану провели проверки в 13 магазинах «Светофор».

В одном из магазинов в селе Столбище Лаишевского района Татарстана не было плана контроля качества продуктов и термометров в холодильных камерах. При анализе продуктов, отправленных на экспертизу в лабораторию, в казанском магазине «Светофор» на улице Энгельса нашли следы антибиотиков. В Елабуге в магазине «Светофор» на проспекте Нефтяников в субпродуктах птицы выявили сальмонеллу.

Компании выдано предупреждение, а данные переданы в Роспотребнадзор.

#сальмонеллез
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