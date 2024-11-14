Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россельхознадзор обнаружил нарушения в работе производителей мяса из РТ
Три нарушения выявлены при внеплановой проверке татарстанских производителей мяса. Об этом сообщили в телеграм-канале Управления Россельхознадзора по РТ.
Речь идет о ИП Николаев С.П., ООО «Туган Як» и агропромышленном комплексе «Русский Мрамор». При проверке специалисты управления выявили нарушения требования технических регламентов Таможенного союза, а также ветеринарных правил. В отношении нарушителей заведено три административных дела, выданы предписания.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»