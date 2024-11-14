Россельхознадзор обнаружил нарушения в работе производителей мяса из РТ

Три нарушения выявлены при внеплановой проверке татарстанских производителей мяса. Об этом сообщили в телеграм-канале Управления Россельхознадзора по РТ.

Речь идет о ИП Николаев С.П., ООО «Туган Як» и агропромышленном комплексе «Русский Мрамор». При проверке специалисты управления выявили нарушения требования технических регламентов Таможенного союза, а также ветеринарных правил. В отношении нарушителей заведено три административных дела, выданы предписания.