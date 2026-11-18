Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ухудшение эпизоотической ситуации в мире и несанкционированный завоз животных остаются ключевыми угрозами для животноводства Татарстана. Об этом сообщила начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ Мария Грибанова на пресс-конференции в «Татар-информе».

По ее словам, в последние годы заболеваемость животных в мире растет, вспышки заразных болезней регистрируются в новых странах. В частности, ящур выявлен в Греции, Египте, Ливии, Вьетнаме, Китае, Монголии и Турции; африканская чума свиней – в Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Латвии, Литве и Польше; высокопатогенный грипп птиц зафиксирован практически во всех европейских странах. Особое опасение вызывают приграничные с Россией Монголия, Китай и Казахстан.

Для предотвращения заноса заболеваний Управление Россельхознадзора проводит контрольно-надзорные и профилактические мероприятия. В текущем году проведено 250 выездных обследований, 78 плановых проверок и 26 инспекционных визитов.

По результатам выявленных нарушений хозсубъектам объявляются предостережения, а при взаимодействии с контролируемым лицом – применяется административная ответственность.

За нарушение правил карантина животных (ст. 10.6 КоАП РФ) штраф для должностных лиц составляет от 15 до 30 тысяч рублей, для граждан – от 3 до 5 тысяч, для юридических лиц – от 50 до 150 тысяч рублей.

Постоянно ведется эпизоотический мониторинг, в том числе на исключение ящура, африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц и бруцеллеза. Совместно с Главным управлением ветеринарии и Госкомитетом РТ по биоресурсам обследуются охотничьи угодья и буферные зоны вокруг крупных птицеводческих и свиноводческих хозяйств.

«Одной из основных причин возникновения вспышек болезней, зарегистрированных за последние годы на территории России и Татарстана, является несанкционированный завоз скота», – подчеркнула Грибанова.

За перевозку сельхозживотных без ветеринарных документов предусмотрен штраф: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.