Россельхознадзор: мор цыплят в Тукаевском районе вызван токсичным кормом

Причиной мора цыплят в Тукаевском районе Татарстана стал токсичный корм. Об этом изданию «РБК Татарстан» сообщили в республиканском управлении Россельхознадзора.

«На основании лабораторных исследований, проведенных Татарским филиалом Федерального центра охраны здоровья животных, корм, используемый для кормления животных, был токсичен, вследствие чего наблюдался падеж птицы», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, согласно информации телеканала «Татарстан – Новый Век» в июне текущего года около 30 фермеров Татарстана купили цыплят в одном из птицехозяйств Тукаевского района для последующей реализации. Их продали населению, а на следующий день птицы начали умирать.