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Россельхознадзор: мор цыплят в Тукаевском районе вызван токсичным кормом
Причиной мора цыплят в Тукаевском районе Татарстана стал токсичный корм. Об этом изданию «РБК Татарстан» сообщили в республиканском управлении Россельхознадзора.
«На основании лабораторных исследований, проведенных Татарским филиалом Федерального центра охраны здоровья животных, корм, используемый для кормления животных, был токсичен, вследствие чего наблюдался падеж птицы», – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, согласно информации телеканала «Татарстан – Новый Век» в июне текущего года около 30 фермеров Татарстана купили цыплят в одном из птицехозяйств Тукаевского района для последующей реализации. Их продали населению, а на следующий день птицы начали умирать.
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