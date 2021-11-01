Россельхозцентр: Состояние посевов озимых в Татарстане хорошее и удовлетворительное

В Татарстане 272,2 тыс. гектаров озимых культур находятся в хорошем состоянии, 151,5 тыс. гектаров - в удовлетворительном. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ со ссылкой на данные филиала Россельхозцентра по РТ.

«По данным Россельхозцентра, по республике озимые культуры под урожай 2022 года занимают 481,1 тыс. гектаров», – говорится в сообщении.

Как пояснила замруководителя филиала Россельхозцентра по Татарстану Любовь Занина, пасмурная погода и пониженная температура были неблагоприятны для подготовки растений поздних сроков сева к перезимовке. 26–27 октября озимые прекратили активную вегетацию, что позже, чем обычно, поскольку оптимальные сроки для республики – 4–12 октября.

Она также отметила, что к моменту прекращения вегетации озимых культур на 91,5% площадей отмечалась фаза кущения. «Состояние посевов хорошее и удовлетворительное», – подчеркнула Занина.