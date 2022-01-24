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Ру Тат
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Сельское хозяйство
24 января 2022  23:40

Россельхозцентр РТ: Состояние озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное

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В Татарстане состояние озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ со ссылкой на Россельхозцентр по республике.

«Согласно данным фитомониторинга, содержание сахаров в растениях озимых культур составляет 26–33%, что является хорошим показателем. На обследованных полях состояние озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное», – говорится в сообщении.

За неделю специалисты Россельхозцентра по Татарстану выборочно обследовали посевы озимых культур для определения общего состояния полей на площади 2,4 тыс. гектаров. Выяснилось, что за неделю выпало 25 мм осадков, что является полумесячной нормой.

Для оценки состояния озимых посевов в период их перезимовки специалисты ведомства рекомендуют аграриям проводить систематический контроль. Это позволит своевременно определить жизнеспособность растений и степень их повреждения.

#состояние озимых культур
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