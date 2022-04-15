«Россельхозцентр» призывает бороться с мышами и снежной плесенью на полях Татарстана

Специалисты татарстанского филиала «Россельхозцентра» обследовали 6,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий на выявление мышевидных грызунов и болезней. По итогам проверки агрофирмам предлагается активнее бороться за сохранение посевов.

Как показало обследование, грызунами заселено 4 тыс. га, или 59,7% от обследованных площадей. Средняя численность мышей на озимых культурах составляет 5 жилых нор на гектар, максимальный показатель – 11 нор отмечен в Апастовском районе. Специалисты напомнили, что нашествие грызунов приводит к значительному снижению урожая, поэтому важно защитить поля от этих вредителей. Против мышей эффективно пропаренное зерно + бродифан.

Также на посевах озимых в Татарстане выявлена снежная плесень на 42,3% площадей, а склеротиниоз – на 3,8%.

«Развитию снежной плесени и склеротиниоза способствуют мягкая зима, высокий снежный покров, позднее таяние снега. Особенность этих болезней заключается в том, что заражение происходит осенью, до ухода растений в зимовку. Однако осенью визуальных признаков заражения растений нет», – пояснила заместитель руководителя филиала «Россельхозцентра» по РТ Любовь Занина.

По словам эксперта, пораженные растения озимых отмирают ранней весной или долго болеют, теряя большую часть листьев. При обильном образовании налета снежной плесени листья склеиваются, а на пораженных склеротиниозом листьях появляются склероции. Наибольшее проявление снежной плесени будет наблюдаться в низинных местах, возле лесополос.

Также Любовь Занина назвала меры борьбы с болезнями озимых культур весной. Это ранняя подкормка озимых для развития корневой системы растений. Подкормка проводится азотными удобрениями из расчета 100–150 кг/га. Оптимальным сроком для подкормки озимых культур весной считается период, когда максимальная температура воздуха превышает +6 °С, а среднесуточная +1 °С.

Также для защиты от болезней при спелости почвы проводится боронование посевов. Это создает мульчирующий слой почвы, удаляет с полей сорняки, отмершие и пораженные болезнями листья. На слабо развитых, изреженных после зимовки посевах бороновать не рекомендуется – здесь следует провести азотную подкормку растений.