Россельхозцентр: Посевы озимых культур в Татарстане находятся в хорошем состоянии

В настоящее время посевы озимых культур в Татарстане находятся в хорошем состоянии, содержание сахара — в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики со ссылкой на Россельхозцентр по РТ.

От воздействия низких температур воздуха в отдельные дни первой декады января. посевы озимых культур предохранял высокий снежный покров, пояснили в центре.

«По данным наблюдений метеостанций и постов на территории Татарстана, минимальные температуры почвы на глубине залегания узла кущения озимых не опускались ниже 3–9 градусов мороза», — уточнили в ведомстве.

В этом году специалисты Россельхозцентра по Татарстану выборочно обследовали посевы озимых культур на площади 9,3 тыс. гектаров и определили общее состояние полей.