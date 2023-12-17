В Россельхозцентре по Татарстану рассказали, как озимые пережили аномальные холода

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Аномально холодная погода, длившаяся в Татарстане в течение недели — с 6 по 13 декабря, не оказала отрицательного влияния на состояние озимых культур. Об этом рассказали в татарстанском филиале Россельхозцентра.

Отмечается, что благодаря небольшому промерзанию почвы и высокому снежному покрову минимальная температура почвы не опустилась ниже −14 градусов.

«Однако на отдельных возвышенных, ветропродуваемых участках полей условия могли быть жестче и привести к повреждениям слаборазвитых растений озимой пшеницы. Озимая пшеница на уровне узла кущения выдерживает до 16 градусов мороза, озимая тритикале — до 17, озимая рожь — до 18 градусов мороза», — пояснила заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Гузель Хусаинова.

Специалисты выборочно обследовали посевы озимых зерновых культур — мониторинг провели на площади 8,9 тыс. гектаров. Напомним, первая декада декабря была на 6-9 градусов холоднее нормы. С 6 декабря из-за арктического антициклона среднесуточные температуры воздуха понизились до −28 градусов, местами до −36 градусов.