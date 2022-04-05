Россельхозцентр по Татарстану предупредил дачников о нашествии грызунов

В Татарстане ожидается увеличение численности грызунов, у которых из-за снежной зимы появились благоприятные условия для размножения. Об этом рассказала заместитель руководителя филиала Россельхозцентра по Татарстану Любовь Занина, пишут «Челнинские известия».

«В первый приезд на дачу весной необходимо взять отравленные приманки против мышевидных грызунов. Их нужно разложить вокруг сараев, домов, построек, по участку», — посоветовала специалист.

Занина подчеркнула, что работать в саду и проводить уборку в дачном доме необходимо в перчатках и медицинской маске. «Это позволит обезопаситься от геморрагической лихорадки», — уточнила она.

Замруководителя Россельхозцентра по Татарстану добавила, что в апреле, как только сойдет последний снег, нужно также провести обработку деревьев и кустарников от вредителей.