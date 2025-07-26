Россельхозцентр по РТ зафиксировал высокую влажность зерна озимых – 26%

Зерно озимых культур в Татарстане пока остается с высокой влажностью – в среднем около 26%. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ. Его слова приводит пресс-служба кабмина.

Это связано с благоприятными условиями в период вегетации: достаточным уровнем влагообеспеченности, хорошим минеральным питанием и своевременными агротехническими мероприятиями по защите посевов.

В четырех районах республики уже началась уборка озимого рапса. В общей сложности предстоит обмолотить 16 тысяч гектаров. Основная часть посевных площадей приходится на агрохолдинг «Чистополье», где рапс выращивается на более чем 15 тысячах гектаров. С убранных полей средняя урожайность составляет около 30 центнеров с гектара.

Среди преимуществ озимого рапса специалисты выделяют более высокий урожай (в 1,5-2 раза больше, чем у яровых сортов), меньшие затраты на защиту от вредителей, гарантированный сбыт, а также возможность получения дохода перед основной уборочной кампанией. На сегодняшний день цена реализации рапса достигает 32 тысяч рублей за тонну.

Через две-три недели, в период активных уборочных работ, предстоит приступить к севу озимых культур под урожай 2026 года. Плановые площади посева составляют 502 тысячи гектаров.