Россельхозцентр по РТ: Состояние озимых хорошее, содержание сахаров – в пределах нормы

Состояние озимых культур в Татарстане оценивается как хорошее и удовлетворительное. Посевы за неделю выборочно обследовали специалисты Россельхозцентра по РТ для определения общего состояния полей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Высота снежного покрова на посевах озимых культур за неделю уменьшилась и составила от 20 до 70 см, в большинстве районов она превышает норму 25–40 см. В настоящее время посевы находятся в состоянии покоя, содержание сахаров в озимых культурах в пределах нормы, но в связи с усилением дыхательных процессов у растений происходит его снижение», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве предупредили, что весной важно выполнить мероприятия по уходу за посевами озимых зерновых культур в зависимости от их состояния после перезимовки.

По словам заместителя руководителя Россельхозцентра по РТ Любови Заниной, окончательную оценку состояния посевов необходимо будет провести через 10–12 дней после устойчивого начала вегетации, когда будут хорошо видны признаки отрастания – молодые белые корешки, светло-зеленые листья.