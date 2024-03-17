Россельхозцентр по РТ сообщил об угрозе для зерновых из-за личинок гессенской мухи

Гессенская муха

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Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Татарстану выборочно обследовали посевы озимых культур на 7,5 тыс. гектаров. В узлах кущения озимой пшеницы они обнаружили пупарии (ложнококоны) с личинками гессенской мухи — опасного вредителя злаков, сообщает пресс-служба филиала.

При благоприятных условиях зимовки (отсутствии резких перепадов температур и высоком уровне снега) весной 2024 года вероятен массовый лет гессенской мухи, насекомые могут причинить вред посевам яровой пшеницы. Пока за опасными вредителями постоянно наблюдают специалисты, отметила заместитель руководителя филиала Гузель Хусаинова.

Вместе с тем на 15 марта температура почвы на глубине залегания узлов кущения озимых составляет от -3,6 до +2,1 градуса. При повышении температуры растения усиленно расходуют сахара, но сейчас их содержание оценивается как хорошее и удовлетворительное.

На некоторых полях образовалась подвешенная рыхлая ледяная корка толщиной от 0,1 до 4 сантиметров, максимум в 4 сантиметра зафиксирован в Кукморском районе на 108 гектарах с озимой рожью. «Ледяная корка на полях образуется при резких колебаниях температуры воздуха. В настоящее время она не опасна для растений», — заверила Хусаинова.

Снежный покров на полях региона остается высоким и составляет от 9 до 105 сантиметров. При этом высокий снежный покров и благоприятный температурный режим зимы способствуют хорошей перезимовке мышевидных грызунов. Для борьбы с ними аграриям рекомендуют применять родентициды (например, пропаренное зерно плюс изоцин).

Окончательную оценку состояния посевов предполагается провести через 10–12 дней после устойчивого начала вегетации, когда будут хорошо видны признаки отрастания: молодые белые корешки и светло-зеленые молодые листья.

Гессенская муха (Mayetiola destructor Say) относится к семейству галлиц или хлебных комариков (Cecidomyiidae). Повреждает посевы озимой и яровой пшеницы, реже — ржи и ячменя. В Татарстане дает три поколения в год (но при высокой температуре и низкой влажности одно из них, летнее, не развивается).

Осенью гессенские мухи третьего поколения откладывают яйца на посевах озимых культур. Личинки присасываются к стеблям и окукливаются, образуются ложнококоны, которые и зимуют. Лет начинается в конце апреля. Имаго живут два-три дня, активны утром и вечером. Взрослые мухи не питаются.

Наиболее опасно повреждение гессенской мухой растений в тот момент, когда они всходят. Это приводит к гибели стебля или всего растения. При более позднем повреждении личинками продуктивных стеблей потери урожая могут достигать от 23 до 66%.