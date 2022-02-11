Россельхозцентр по РТ: Содержание сахаров в посевах озимых культур соответствует норме

В Татарстане содержание сахаров в посевах озимых культур соответствует норме. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ со ссылкой на филиал Россельхозцентра по республике.

«Мощный снежный покров создает условия для сохранения высокого температурного режима на глубине залегания узла кущения озимых культур, но в то же время приводит к повышенному расходу сахаров в тканях растений. На данный момент содержание сахаров в растениях озимых культур составляет 23,5 – 31%, что соответствует норме», – говорится в сообщении.

Заместитель руководителя Россельхозцентра по Татарстану Любовь Занина отметила, что высота снежного покрова на обследованных специалистами посевах озимых культур составляет от 28 до 70 см. При этом в большинстве районов она превышает норму. «Для нашей республики норма, когда толщина снега на полях 20 – 37 см», – уточнила она.

Специалисты татарстанского филиала Россельхозцентра за неделю обследовали посевы озимых культур на 3,5 тыс. гектаров, а всего с начала текущего года – на 15,3 тыс. гектаров.