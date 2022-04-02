Россельхозцентр по РТ оценил посевные качества семян яровых в Татарстане

В Татарстане продолжается мониторинг посевных качеств семян яровых сельхозкультур. В результате специалисты Россельхозцентра по РТ к концу марта оценили 319,2 тыс. тонн семян из 380,9 засыпанных на хранение. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Это 101% от потребности — согласно прогнозам, в республике в этом году для проведения весеннего сева потребуется 317,3 тысячи тонн семян указанных культур», — говорится в сообщении.

Специалисты сообщают, что 97% от общего числа проверенных семян являются кондиционными, то есть соответствующими всем госстандартам.

Из 319,2 тыс. тонн проверенных семян 37% приходится на оригинальные и элитные, 49% — репродукционные, 7% — массовой репродукции, а 4% — несортовые.

При этом, по данным на 30 марта, специалисты обследовали все семена яровых в Актанышском, Алексеевском, Атнинском, Балтасинском, Мамадышском и Тетюшском районах.

«Причем эти показатели значительно превышают потребность указанных районов в семенах яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур для успешного проведения посевной кампании-2022», — уточнили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.