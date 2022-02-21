Россельхозцентр по РТ: Гибель озимых наблюдается в пределах естественного отбора

Гибель озимых культур в Татарстане наблюдается в пределах естественного отбора – до 8% при допустимой норме естественного отмирания до 10%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила замруководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Любовь Занина.

«Мы еженедельно обследуем состояние озимых культур. Буквально на этой неделе брали монолиты для определения жизнеспособности растений. Особой тревоги нет. Гибель озимых культур наблюдается в пределах естественного отбора – до 8% при допустимой норме естественного отмирания до 10%. Зафиксирован максимальный показатель в 8,3% в Менделеевском районе», – сказала собеседница.

Спикер обратила внимание на тот факт, что в первую половину февраля в Татарстане выпало много осадков в виде снега. Согласно ее данным, высота снежного покрова увеличилась где-то на 35 см. На большей части республики она в среднем составила 40-46 см, а в большинстве районов Предкамья – 70-85 см при норме 20-37 см.