Россельхозцентр по РТ: Гибель озимых большей частью происходит в допустимых пределах

Перезимовка озимых культур в Татарстане протекает в основном благополучно, гибель растений большей частью происходит в допустимых пределах — до 9,4%. Посевы на площади в 8,6 тыс. гектаров изучили специалисты Россельхозцентра по РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Гибель 10% растений, что выше допустимого предела, отмечена только в Нижнекамском районе республики — в ООО «Союз-Агро» на 19 гектарах озимой пшеницы.

«Высокий снежный покров защищал посевы от воздействия холодной погоды и вымерзания. Минимальные температуры почвы на глубине залегания узла кущения <…> были в пределах 1–4 градусов мороза, а в Арском районе понижались до -11 градусов. Озимая пшеница <…> выдерживает до -16 градусов, озимая тритикале — до -17 градусов, озимая рожь — до -18 градусов», — пояснила заместитель руководителя филиала Россельхозцентра по РТ Гузель Хусаинова.

При этом на отдельных полях наблюдается ледяная корка толщиной от 0,2 до 4,5 сантиметра. Ледяная корка образуется при резких колебаниях температуры воздуха, в настоящее время она не опасна для растений, уточнила представитель ведомства.

К 10 февраля высота снежного покрова на полях Татарстана составляла от 16 до 60 сантиметров при норме 20–37 сантиметров. По мнению специалистов, дальнейшее увеличение мощности снежного покрова на фоне в основном повышенного температурного режима будет способствовать сохранению высокого температурного режима почвы. Это может приводить к повышенному расходу сахаров в тканях озимых растений и, как следствие, к их ослаблению.