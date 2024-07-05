Россельхозбанк выделил более 10 млрд на поддержку АПК Республики Татарстан

Фото предоставлено АО "Россельхозбанк"

С начала 2024 года аграрии Республики Татарстан получили от Россельхозбанка 10,4 млрд рублей, из них 9,9 млрд рублей выдано на льготных условиях. Об этом сообщила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова заместителю Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрею Разину и Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову на международной агропромышленной выставке «АГРОВОЛГА 2024».

Она отметила, что в текущем году Россельхозбанк профинансировал проведение сезонно-полевых работ в Татарстане на 8,2 млрд рублей.

«Доля Филиала на региональном рынке в сегменте льготного краткосрочного кредитования сезонных работ составляет 57%, в том числе по кредитам МФХ – 76%», – сообщила она.

Кроме того, Ляля Кудерметова рассказала об участии банка в реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Она отметила, что по сельской ипотеке жители республики получили поддержку от банка в размере 13,3 млрд рублей. Из них более 2 млрд рублей выдано в этом году. Финансовые средства позволили 4 700 семьям республики приобрести недвижимость в сельской местности.

В целом по России Россельхозбанк выдал 268 млрд рублей по сельской ипотеке.

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