Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 3,9% годовых*

Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам – минимальная составляет 3,9% годовых*. Клиентам по данной ставке доступны все основные программы без обеспечения: кредит на любые цели, кредит на рефинансирование и пенсионные программы.

Кредит на любые цели без залога и поручительства доступен клиентам в возрасте от 23 до 65 лет включительно. Максимальный срок — до 5 лет включительно. Сумма — от 30 тысяч рублей до 5 млн рублей**.

Пенсионные кредиты доступны клиентам в возрасте до 75 лет включительно на момент возврата средств. Максимальный срок — до 5 лет включительно. Сумма — от 30 тысяч рублей до 3 млн рублей**.

Потребительский кредит на рефинансирование является удобным инструментом по объединению нескольких кредитных обязательств в одно на комфортных условиях. В Россельхозбанке это доступно клиентам в возрасте от 23 до 75 лет включительно (на момент возврата кредита). Максимальная сумма кредита — 3 млн рублей**, срок — до 5 лет.

Минимальная ставка по всем этим продуктам в РСХБ составляет от 3,9%.

Оформить потребительский кредит можно по одному документу – при предъявлении паспорта гражданина РФ, в случае, если клиент получает зарплату/пенсию на карту Россельхозбанка или если у него есть подтверждённая запись на портале госуслуг.

Для получения кредита нужно обратиться в офисы Россельхозбанка или оставить заявку на официальном сайте банка в интернете, через интернет-банк или Мобильный банк клиента.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях банка, по номеру телефона в Казани 8 (843) 528 07 37 (доб. 13-23 или 12-87) и на официальном сайте www.rshb.ru.

*Процентные ставки: от 3,9 % до 14,9 % годовых в зависимости от суммы кредита, категории и кредитной истории клиента.

Ставка 3,9% годовых применяется при предоставлении продукта «Кредит потребительский» на сумму от 2,5 млн руб. работникам бюджетных организаций и участникам зарплатного проекта АО «РоссельхозБанк» с хорошей кредитной историей, в случае выбора клиентом условий кредитования со страхованием жизни, здоровья, временной нетрудоспособности (либо потери работы) и добровольного медицинского страхования («Телемедицина»). При отказе от договора страхования по указанному набору рисков применяется надбавка 5,9% годовых.

** От 30 тыс. рублей включительно до 3 млн рублей включительно (для участников зарплатного проекта, «надежных» клиентов АО «Россельхозбанк» – до 5 млн рублей включительно).

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