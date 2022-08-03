Россельхозбанк проводит «Вкусные пятницы» для организаций в Татарстане

АО «Россельхозбанк»

4 августа с 10:00 до 12:00 фермерская мини-ярмарка «Вкусная пятница» от Россельхозбанка пройдет в здании АО «Татмедиа» на 1 этаже. Гости и посетители смогут продегустировать и приобрести продукцию от крафтовой сыроварни «Минлебай», колбасно-мясные изделия от КФХ «Индисаф», полуфабрикаты от магазина натуральных продуктов «Тыква». Россельхозбанк приглашает и другие организации региона к участию в проекте «Вкусная пятница».

«Мы выращиваем индейку в экологически чистом месте, а в производстве мяса и мясных полуфабрикатов используем исключительно натуральные ингредиенты. Приятно, что в таком серьезном вопросе как реализация продукции нас поддержал Россельхозбанк. Благодаря участию на «Вкусных пятницах», мы смогли найти постоянных покупателей, которые предпочитают настоящую фермерскую продукцию без усилителей вкуса и искусственных добавок», ­– отметила Елена Нигматзянова, глава КФХ «Индисаф».

Фото: КГАУ

«Вкусная пятница» – новый проект Россельхозбанка, направленный на поддержку отечественных фермеров. Суть его заключается в том, что горожане получают возможность приобрести свежую натуральную продукцию напрямую у поставщика, а аграрии – дополнительную площадку для реализации своей продукции.

«Вкусные пятницы» – это место встречи фермеров и покупателей. Спрос на данные мероприятия в Татарстане ежемесячно растет. График проведения «Вкусных пятниц» расписан уже на месяц вперед, но иногда бывают и исключения – проводим мероприятия по средам, по четвергам или по пятницам в нескольких точках. В целом сначала года провели более 50 таких встреч», – рассказала директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

К участию во «Вкусной пятнице» могут присоединиться организации и государственные органы, которые разделяют уважение банка к фермерскому движению. Все, что требуется – сообщить банку время и место для мероприятия. Всю организацию РСХБ берет на себя. Для участия необходимо оставить заявку по ссылке, где в графе «Причина обращения» выбрать из выпадающего списка пункт «Заказать мероприятие «Вкусная пятница».

Приобрести продукцию участников мини-ярмарок можно и онлайн – на специально созданном РСХБ для аграриев маркетплейсе Свое Родное. Размещение информации о товарах на платформе – бесплатное.

Контакты: +7 (927) 410-04-04, +7 (843) 528-07-37 (доб. 1244) – Ленар Хабибуллин.

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