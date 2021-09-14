Россельхозбанк предлагает татарстанцам потребительский кредит по сниженной ставке

Татарстанцы могут получить потребительский кредит от Россельхозбанка по специальной процентной ставке 4,5%* годовых. Финансовые средства выдаются на сумму до трех миллионов рублей** на срок до пяти лет. Процентная ставка действует при оформлении личного страхования.

«Потребительские кредиты всегда пользуются большой популярностью у клиентов Россельхозбанка. Новое предложение по сниженной процентной ставке позволит населению наиболее выгодно решить финансовые вопросы. Тем более, что потребительский кредит без залога и поручительства могут оформить жители от 23 до 75 лет, что является отличительной чертой данного банковского продукта», – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Для получения кредита нужно обратиться в офисы Россельхозбанка или оставить заявку на официальном сайте банка в интернете, через интернет-банк или мобильный банк клиента.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Генеральная лицензия № 3349 от 12.08.2015 АО «Россельхозбанк».

*на первый год на простых условиях (процентные ставки применяются при условии оформления договора личного страхования с расширенным покрытием),

**до 5 миллионов рублей – для участников зарплатного проекта АО «Россельхозбанк», «надежных» клиентов АО «Россельхозбанк» (в возрасте до 65 лет).

На правах рекламы.