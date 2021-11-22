Россельхозбанк предлагает татарстанцам открыть вклады со ставкой до 8,5 % годовых

Россельхозбанк повысил процентные ставки по общей линейке рублевых вкладов для физических лиц на 0,5-0,9 п.п.

«Рынок банковских услуг достаточно быстро меняется, поэтому линейка продуктов по розничным вкладам в Россельхозбанке также оперативно обновляется, при этом условия для наших клиентов становятся лишь выгоднее. Учитывая интересы клиентов, мы развиваем дистанционные каналы и сервисы, позволяющие в режиме онлайн открыть вклад и получить необходимую консультацию в удаленном режиме. В рамках нового предложения при открытии вкладов через интернет и мобильный банк клиентам будут предложены еще более привлекательные условия», – отметила заместитель директора Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Василя Муллина.

Максимальную ставку 8,5% годовых татарстанцы теперь могут получить в рамках акции «Весомый процент» при его оформлении сроком на четыре года. Акция проводится до 31 декабря 2021 включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях на срок шесть месяцев, один, два или четыре года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальный размер вклада – 3 тысячи рублей при открытии дистанционно и 10 тысяч рублей при обращении в офис банка.

Подробную информацию по открытию вкладов и другим банковским продуктам можно получить в отделениях Россельхозбанка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте.

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