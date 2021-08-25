Россельхозбанк предлагает татарстанцам открыть вклады с доходом до 7,5% годовых

Россельхозбанк сообщает, что до 30 сентября 2021 года действует акция «Жаркий процент» по вкладу «Доходный».

Акция дает возможность всем желающим разместить средства по максимальной ставке до 7% на срок до 3 лет. Выплата процентов будет осуществляться в конце срока, минимальная сумма размещения всего 3 тыс. рублей.

Кроме того, татарстанцы могут открыть вклады и по другим продуктам. По вкладу «Растущий доход» можно разместить средства по максимальной ставке до 7,5% годовых до 1,5 лет.

Лица, уже получающие трудовую или социальную пенсию, а также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось два месяца, могут открыть вклад «Мое время» с доходом до 7,5% годовых до 3 лет. Минимальная сумма размещения по обоим продуктам составляет 10 тыс. рублей.

«Банк индивидуально работает с клиентами и помогает выбрать инвестиционный продукт, позволяющий населению получить максимальный доход. Повышенный интерес жителей к открытию депозитов в Россельхозбанке свидетельствует о высоком уровне доверия населения к нашему банку», — отметила директор Татарстанского филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Сберегательные продукты можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов — интернет-банк и мобильный банк РСХБ, доходность в которых традиционно выше.

Выплата процентов производится в конце срока на отдельный счет или ежемесячно в последний рабочий день месяца.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте.

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