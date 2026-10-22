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Общество 22 октября 2026 19:36

Росрыболовство пообещало обеспечить россиян красной икрой к Новому году

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Росрыболовство пообещало обеспечить россиян красной икрой к Новому году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Запасов красной икры на российском рынке будет достаточно для удовлетворения спроса к Новому году. Об этом журналистам сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, передает РИА Новости.

По его словам, отечественные компании, в том числе государственное АО «ДРУК», которое управляет изъятыми активами, направляют доступные объемы рыбы и икры на внутренний рынок. Поэтому дефицита красной икры к праздникам не ожидается.

Снижение вылова лососевых в этом году Шестаков объяснил климатическими изменениями и значительным потеплением воды. Прогноз промысла на 2027 год ведомство подготовит весной.

#красная икра #Новый год #Росрыболовство
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