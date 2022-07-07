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Ру Тат
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Общество
7 июля 2022  17:12
Наталья Рыбакова

Росреестр: за 10 месяцев «гаражной амнистии» Татарстан вошел в пятерку лидеров ПФО

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За десять месяцев действия «гаражной амнистии» в упрощенном порядке татарстанцы оформили в собственность около 3 тыс. объектов, в том числе 1,7 тыс. гаражей и более 1,2 тыс. земельных участков. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по РТ Эндже Мухаметгалиева.

«Закон позволил в упрощенном порядке и бесплатно тем гражданам, у кого во владении имеются гаражи, получить в собственность земельные участки. Гараж должен быть построен до 30 декабря 2004 года, он не может быть самовольной постройкой, находиться на земельном участке, принадлежащем государству. Под «гаражную амнистию» не попадают подземные гаражи многоэтажных домов и многоуровневые строения», – сказала она.

По количеству зарегистрированных гаражей Татарстан наряду с Омской, Свердловской, Тверской областями и Приморским краем входит в регионы-лидеры. Наиболее активно возможностями «гаражной амнистии» пользуются жители Набережных Челнов,  Казани и Альметьевского района. «Гаражная амнистия» действует до 1 сентября 2026 года.

 

 

 

 

#гаражная амнистия
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