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Росреестр ведет обследование земли в Татарстане с использованием БПЛА
В Татарстане за пять месяцев текущего года проведено обследование более 46 тыс. га земли, в пяти районах республики проводилось дистанционное зондирование земли с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При помощи беспилотников специалисты провели съемку 11 кадастровых кварталов в Высокогорском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сабинском и Чистопольском районах РТ на общей площади около 1,2 тыс. га. Такие данные приводит Росреестр республики.
За этот период госинспекторы провели более 4,2 тыс. обследований и выявили 4 тыс. признаков нарушений. Контрольно-надзорные мероприятия проводились и на землях сельхозназначения. Обследовано более 700 участков общей площадью 180 тыс. га, выявлено 340 признаков нарушений земельного законодательства, в их числе 15 незаконных карьеров по добыче полезных ископаемых и 31 несанкционированная свалка ТБО. Порядка 400 га земли приведены в соответствие и введены в сельхозоборот.
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