Росреестр: в июне в Татарстане наибольшим спросом пользовались земельные участки

В июне в Татарстане наибольшим спросом пользовались земельные участки. К таким выводам пришли эксперты Росреестра Татарстана по итогам анализа статистики учетно-регистрационных действий за июнь текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

В июне 2025 года ведомством зарегистрировано 19,5 тыс. земельных участков, что на 11% больше, чем в мае (17,6 тыс. зарегистрированных прав). Если сравнивать показатели с июнем 2024 года, рост составил 10,7%.

«По итогам июня в Татарстане наблюдается стабильная динамика спроса на объекты недвижимости. Наибольший рост, почти в 11%, в сравнении с маем, был зафиксирован на земельные участки. В целом динамика коррелируется с традиционным весенне-летним периодом активности граждан», – прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

По-прежнему стабильным остается спрос на объекты недвижимости, на которые зарегистрированы переходы прав по договору купли-продажи. Всего за июнь зарегистрировано 11,2 тыс. договоров. Минимальный рост показателей наблюдается в отношении жилых помещений на основании договоров купли-продажи, 3 692 договора в июне против 3 616 в мае этого года.

«Несмотря на то, что в настоящее время условия для покупки недвижимости не лучшие, спрос сохранятся на прежнем уровне, что подтверждается официальной статистикой Росреестра. Более того, наблюдается рост количества сделок. Уверен, что такая тенденция сохранится как минимум до конца текущего года», – подчеркнул вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.