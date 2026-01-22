Росреестр Татарстана зафиксировал повышенный спрос на вторичную недвижимость в декабре

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Росреестр Татарстана зафиксировал в декабре повышенный спрос на вторичную недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в последнем месяце 2025 года количество переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) увеличилось на 44% по сравнению с ноябрем и на 15,5% относительно декабря 2024 года. В результате, Управление Росреестра по Республике Татарстан зарегистрировало 19 604 ДКП, что значительно превышает ноябрьские показатели (13 621) и декабрьские 2024 года (16 972).

Положительная динамика охватывает все виды объектов недвижимости. Наибольшее увеличение спроса в процентном выражении наблюдается на индивидуальные жилые дома – почти 54% (с 1 168 до 1 796 ДКП) и нежилые помещения – 51% (с 559 до 845 ДКП). Спрос на квартиры возрос на 45% (с 5 337 до 7 730 ДКП), а на земельные участки увеличился на 41% (с 6 557 до 9 233 ДКП).

«Увеличение количества сделок с недвижимостью в декабре – это закономерное явление, характерное для конца года, когда традиционно наблюдается рост активности на рынке. Однако в этом году мы стали свидетелями беспрецедентного скачка спроса по сравнению с предыдущим месяцем – впервые за последние пять лет», – отметила и.о. начальника отдела госрегистрации недвижимости Управления Росреестра по РТ Светлана Потапова.

«Например, ранее самое значительное увеличение спроса было зафиксировано в декабре 2021 года – на 27%. В 2024-м этот показатель составлял порядка 20%. В 2025 году же количество переходов прав по договорам купли-продажи увеличилось сразу на 44%», – пояснила она.

«Причин для роста спроса на вторичном рынке жилья несколько. Основной является поступательное снижение процентной ставки по ипотеке: покупатели стали чаще использовать ипотечные кредиты при покупке. Второй причиной можно назвать отложенный спрос: с момента резкого увеличения ключевой ставки ЦБ прошло уже более года, и граждане, дождавшись ее снижения, вернулись к решению вопроса покупки жилья. Также не стоит забывать и о сезонном росте спроса, так как многие хотят закончить важные дела до конца года», – сообщил вице-президент Гильдии риелторов Руслан Садреев.

Всего по данным Росреестра Татарстана за 2025 год зарегистрировано 162,6 тыс. переходов прав на основании ДКП.