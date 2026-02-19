Росреестр Татарстана за последние 5 лет зарегистрировал почти 1 200 газопроводов

В Татарстане продолжаются работы по газификации объектов капитального строительства, в том числе по государственной программе социальной догазификации садоводческих товариществ. Всего за последние 5 лет Росреестр Татарстана поставил на кадастровый учет и зарегистрировал права на 1 181 газопровод, сообщают в пресс-службе ведомства.

«Учитывая социальную составляющую доступности газа для жителей республики, наше ведомство в пределах своих полномочий помогает региональным органам власти и оператору газификации в оформлении необходимых документов для газораспределительных сетей сразу после их ввода в эксплуатацию. Это способствует ускорению процесса подключения газа к земельным участкам, в том числе к объектам, участвующим в программе социальной догазификации садоводческих товариществ», – отметил руководитель Управления Росреестра по Республике Татарстан Азат Зяббаров.

Напомним, для участия в программе социальной догазификации, в рамках которой газопровод проводится бесплатно до границ садовых земельных участков, на которых расположены жилые дома, необходимо соблюдение следующих условий: