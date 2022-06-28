Росреестр Татарстана вместе с МФЦ перейдут на безбумажный документооборот

Росреестр Татарстана и Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ перейдут на безбумажный документооборот в соответствии с изменениями, которые вступят в силу 29 июня этого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря нововведению, документы, поступившие в МФЦ для постановки недвижимости на кадастровый учет или регистрации прав, будут преобразовываться в электронную форму и заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью, после чего направляться в Росреестр Татарстана в электронном виде по защищенным каналам связи.

Это нововведение позволит улучшить электронный документооборот, оцифровать архивы и минимизировать количество хранимой на бумажных носителях информации.

С 29 июня 2022 года вступают в силу изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости», согласно которым все учетно-регистрационные действия будут подтверждаться выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, заверенной сотрудником МФЦ. В случае представления для проведения учетно-регистрационного действия договора купли-продажи, ипотеки, участия в долевом строительстве проведенная регистрация также будет подтверждаться выпиской из ЕГРН, а не регистрационной надписью, как прежде. «При этом данные документы имеют юридическую силу», — прокомментировал нововведения исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по РТ Алмаз Арсланов.

Росреестр также обратил внимание на другие изменения законодательства, которые вступят в силу 29 июня. Помимо прочего, в приеме документов будет отказано, если документ, удостоверяющий личность, предъявлен, но срок его действия истек.

Кроме того, в приеме документов будет отказано, если при визуальном их осмотре окажется, что записи выполнены карандашом, имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и другие исправления и повреждения, которые не позволяют прочитать текст и однозначно истолковать его содержание.

«До настоящего времени, если в документах имелись дефекты, то они принимались МФЦ, но нами возвращались без рассмотрения в течение пяти рабочих дней. Вступающие же в силу нововведения позволят оптимизировать процесс приема документов, сократить количество возвратов и приостановлений при оформлении недвижимости, а <…> гражданам не придется терять времени даром в ожидании решения регистратора», — пояснил Алмаз Арсланов.