Росреестр Татарстана в 2022 году обследовал свыше тысячи геодезических пунктов

В 2022 году Росреестр Татарстана обследовал свыше тысячи геодезических пунктов, сообщает пресс-служба ведомства. В их числе 228 пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и 1 178 пунктов государственной нивелирной сети (ГНС).

В Росреестре отмечают, что это была довольно сложная работа, так как часть пунктов была заложена около 100 лет назад и последний раз их обследовали в 70-е годах прошлого века. Вдобавок специалисты ведомства не располагали точными координатами нахождения исследуемых объектов. В их распоряжении были только описания, которые на сегодняшний день уже не актуальны.

У каждого пункта было необходимо установить охранную зону, что значительно увеличивает объем работы. Тем не менее, в Единый государственный реестр недвижимости было внесено 99% охранных зон ГГС и порядка 30% охранных зон ГНС. Как пояснили в Росреестре Татарстана, геодезические пункты являются основой для всех топографических и инженерно-геодезических работ.

«Государственным инспекторам предстоит ещё большой и кропотливый труд по завершению обследования пунктов государственной нивелирной сети и установлению их охранных зон. Но уже на сегодняшний день, внесенные данные служат качественной основой для деятельности геодезистов, картографов и кадастровых инженеров», — сказал по этому поводу заместитель руководителя Росреестра Татарстана Артём Костин. По его словам, в новом году активная работа по обследованию пунктов геодезических сетей и установлению их охранных зон будет продолжена.