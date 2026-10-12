Росреестр Татарстана устранил более 77 тыс. реестровых ошибок в ЕГРН

В Татарстане с 2022 года устранили 77 870 реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Из них 3 270 ошибок исправили в 2026 году. До конца года Управление Росреестра по РТ совместно с ППК «Роскадастр» по ПФО планирует устранить еще более 1 тыс. ошибок, сообщили в пресс-службе ведомства.

Работу проводят в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных». Реестровые ошибки выявляют как самостоятельно сотрудники ведомства, так и по заявлениям собственников недвижимости, если исправление не приводит к возникновению, прекращению или переходу прав на объект.

После выявления ошибки Управление Росреестра направляет поручение в ППК «Роскадастр» по ПФО для определения характерных точек границ объектов недвижимости. Решение о необходимости исправления и уведомление о внесении изменений направляют собственникам по электронной почте. Процедура проводится без взимания государственной пошлины.

«Работа по актуализации данных ведется в постоянном режиме. Точность сведений в ЕГРН – гарантия защиты прав граждан и основа развития территорий. Реестровая ошибка создает риски при сделках, искажает расчет кадастровой стоимости и размер налога», – отметил заместитель руководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров.

По его словам, ведомство стремится повысить точность сведений о недвижимости, чтобы исключить споры между соседями и обеспечить прозрачность данных.

Первый заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по ПФО Артур Егоров добавил, что исправление реестровых ошибок необходимо для реализации Национальной системы пространственных данных, поскольку она требует точной информации об объектах недвижимости.

При обнаружении ошибок специалисты определяют границы и площадь земельных участков, контуры зданий, строений, сооружений и объектов незавершенного строительства. Подготовленные документы направляют в Росреестр для принятия решения.

Реестровая ошибка – это неточность, перенесенная в ЕГРН из межевого или технического плана, карты-плана территории либо акта обследования. Чаще всего она связана с неправильным описанием границ земельных участков или местоположения объектов капитального строительства, что может приводить к наложению участков друг на друга и некорректному отображению зданий.