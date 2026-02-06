Росреестр Татарстана разъяснил порядок оформления договоров долевого участия

В Управлении Росреестра по Республике Татарстан прошла горячая линия по вопросам оформления недвижимости в новостройках для участников долевого строительства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Разъяснения дала и. о. начальника отдела государственной регистрации договоров долевого участия в строительстве Ильсияр Насибуллина.

В Росреестре напомнили, что ДДУ – основной документ, регулирующий отношения между застройщиком и участником долевого строительства. После получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию застройщик обязан передать покупателю конкретное жилое помещение.

Договор заключается в письменной форме, подлежит обязательной государственной регистрации и считается заключенным с момента регистрации. В настоящее время документы оформляются в электронном виде и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Заявления и необходимые документы направляются в Росреестр только в электронной форме.

В договоре должны содержаться сведения об эскроу-счете и уполномоченном банке, характеристики объекта долевого строительства и многоквартирного дома, срок передачи помещения, цена договора, порядок оплаты и гарантийный срок, который не может быть менее трех лет. Все сведения указываются в соответствии с проектной документацией.

За государственную регистрацию договора долевого участия предусмотрена госпошлина: для физических лиц – 700 рублей, для юридических – 12 тыс. рублей. Пошлина оплачивается сторонами сделки в равных долях.

В ведомстве также напомнили, что участники долевого строительства имеют право на получение информации, возмещение убытков и неустойки при нарушении сроков передачи или качества объекта, а также на односторонний отказ от договора в предусмотренных законом случаях. Среди обязанностей дольщиков – своевременная оплата стоимости жилья и принятие объекта после ввода дома в эксплуатацию.