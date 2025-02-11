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Общество 11 февраля 2025 10:29

Росреестр Татарстана разъяснил новые правила оформления недвижимости

С 1 марта в России вступает в силу Федеральный закон (№487-ФЗ), которым вводится принцип «построил – оформи». Теперь после строительства любого объекта необходимо будет сначала поставить его на кадастровый учет. Только после этого можно будет приступать к эксплуатации, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

«Строительство или реконструкция здания или сооружения считаются завершенными со дня: получения разрешения на ввод в эксплуатацию здания или сооружения, уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», – объяснила эксперт ведомства Александра Абдуллина.

«Кроме того, необходимо осуществить кадастровый учет, если для строительства или реконструкции здания или сооружения не требуются получение разрешения на строительство и подготовка проектной документации. Данная норма, например, может применяться в отношении жилого или садового дома», – уточнила она.

#Управление Росреестра по РТ #Недвижимость #жилищное строительство
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