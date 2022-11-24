Росреестр Татарстана расскажет, как безопасно продать или купить недвижимость

Завтра, 25 ноября, Управление Росреестра по Татарстану в прямом эфире расскажет жителям республики, как безопасно продать или купить недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время эфира эксперт татарстанского Росреестра Дмитрий Броднев ответит на актуальные вопросы, возникающие при совершении сделок с недвижимостью.

Речь пойдет о проверке недвижимости при ее покупке, в том числе на наличие арестов или ограничений, о том, что делать, если долги погашены, а арест по-прежнему не снят с квартиры, а также о том, как и в какой момент наиболее безопасно проводить расчет сторонам сделки.

Прямой эфир начнется в 11 часов на площадке социальной сети «ВКонтакте». Модератором мероприятия выступит вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.