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Недвижимость
24 ноября 2022  16:10
Александр Хевронин

Росреестр Татарстана расскажет, как безопасно продать или купить недвижимость

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Завтра, 25 ноября, Управление Росреестра по Татарстану в прямом эфире расскажет жителям республики, как безопасно продать или купить недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время эфира эксперт татарстанского Росреестра Дмитрий Броднев ответит на актуальные вопросы, возникающие при совершении сделок с недвижимостью. 

Речь пойдет о проверке недвижимости при ее покупке, в том числе на наличие арестов или ограничений, о том, что делать, если долги погашены, а арест по-прежнему не снят с квартиры, а также о том, как и в какой момент наиболее безопасно проводить расчет сторонам сделки.

Прямой эфир начнется в 11 часов на площадке социальной сети «ВКонтакте». Модератором мероприятия выступит вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

#росреестр #прямой эфир #Татарстан
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